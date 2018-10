Na noite desta quinta-feira (18), um adolescente de 15 anos, foi preso por tráfico de drogas no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados. O jovem que reside em Presidente Prudente (SP), apresentou se nervoso com a abordagem da Guarda Municipal, levantando suspeita da equipe.

Em abordagem na mala do jovem, sete tabletes de maconha, totalizando 10,3 quilos, foram encontrados. Questionado, ele confirmou ser o proprietário e relatou que conseguiu comprar, após juntar dinheiro atuando como ‘mula’ do tráfico por três vezes. Em duas dessas ocasiões, ele saiu do estado vizinho de carro para buscar entorpecentes na região da fronteira. Ainda de acordo com o jovem, a intenção era abrir o próprio negócio como traficante e ganhar dinheiro revendendo cada tablete por aproximadamente R$ 3 mil.

O rapaz foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.