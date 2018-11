A esposa do menor afirmou que na residência do casal havia uma bolsa com mais porções da droga

No início da noite de domingo (4), por volta das 19 horas, um menor de 17 anos foi apreendido pela polícia com algumas porções de maconha no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o menor infrator estava andando em sua bicicleta, quando os militares perceberam que ele havia ficado nervoso. O jovem tentou entrar no Mercado Fort Atacadista, mas os policiais acabaram parando ele, e em revista na sua mochila, foi encontrada três porções de maconha, que pesaram 24,7 gramas.

O adolescente informou a polícia que havia comprado de um amigo, e que estava esperando a sua esposa que havia ido comprar fralda no mercado. A esposa do menor chegou e afirmou que na residência do casal havia uma bolsa com mais porções da droga.

A polícia foi até a casa no bairro Guanandi II, e encontraram a bolsa com mais 27 porções do entorpecente, que pesou 488 gramas.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.