A Delegacia de Atendimento à Infância e Juventude de Corumbá (DAIJI), com o apoio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), cumpriu na manhã de quinta-feira (29) mandados de apreensão e internação contra adolescentes infratores de 15 e 16 anos, acusados de envolvimento no assassinato do marinheiro Diogo Pessoa Nunes, 20 anos, morto a facadas na madrugada do dia 18 de novembro, no bairro Maria Leite, em Corumbá.

Segundo o site Diário Corumbaense, os dois foram apontados como autores do homicídio e estavam escondidos. A dupla contou a polícia que encontrou Diogo em uma festa e desferiram contra vários golpes de faca contra ele, devido a uma rixa de gangues. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital de Corumbá.

O homicídio

Diogo Pessoa Nunes foi esfaqueado, no dia 18 de novembro. A equipe do Corpo de Bombeiros encontrou a vítima inconsciente e com pelo menos dez perfurações de faca com intenso sangramento. Os golpes atingiram as costas, pescoço e tórax do rapaz.

Durante o deslocamento para o pronto-socorro, Diogo sofreu parada cardiorrespiratória, foram feitos procedimentos de reanimação, que continuaram na unidade de emergência, mas após 45 minutos de tentativas, o médico plantonista confirmou o óbito. Testemunhas informaram que a vítima foi esfaqueada por três indivíduos em uma briga generalizada.

Diogo estava em formação militar inicial há cerca de 3 meses na Escola de Formação de Reservistas Navais (EFRN), do Grupamento de Fuzileiros Navais.