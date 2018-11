Uma jovem, de 19 anos, morreu na manhã de quarta-feira (21) depois de complicações no parto, ocorrido no Hospital Regional de Ponta Porã. Ela teria sido obrigada a ter um parto normal, mesmo com o bebê sentado, teve hemorragia e morreu posterior a retirada do útero.

De acordo com informações do site EnfoqueMS, a jovem deu entrada no hospital na segunda-feira (19) com 40 semanas de gestação, sentindo muitas dores, mas, a equipe médica, teria "dispensado" a gestante, para que ela retornasse para casa.

A família suspeita que a morte tenha acontecido por negligência médica.

Na segunda-feira os médicos teriam informado que ainda não estava na hora do bebê nascer. No dia seguinte, ela voltou em pior estado e entrou em trabalho de parto. A criança estava sentada, e segundo a família, mesmo tendo em conta que seria mais difícil, a equipe médica prosseguiu com o trabalho de parto normal.

A jovem ficou por um longo período em trabalho de parto, teve dois desmaios e uma hemorragia.

Após o parto, a jovem passou por uma cirurgia de retirada do útero e faleceu no dia seguinte. O bebê passa bem e um boletim de ocorrência sobre o caso deve ser registrado na Polícia Civil.