Ainda não há informações sobre a motivação do crime

Diogo Silva Augusto, 19 anos, militar do Exército Brasileiro, morreu após ser baleado na noite desta sexta-feira (27), na rua Paraíba, próximo a uma praça em Corumbá.

Quando a Polícia Militar chegou no local, moradores da região informaram que a vítima havia sido levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Guatós. Porém, o jovem não resistiu ao ferimento no abdômen e morreu horas mais tarde.

Familiares do rapaz acusaram um homem como autor do crime, mas ele não foi localizado. A motivação do assassinato ainda não foi esclarecida.

Diogo havia sido incorporado este ano na instituição militar, de acordo com assessoria de comunicação da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira.