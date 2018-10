O fato aconteceu nesta quarta-feira no interior do estado

O Corpo de Bombeiros de Dourados retoma nesta manhã de quinta-feira (18) as buscas pelo corpo de Geraldo Kaunda Assuini, 42, nascido em Moçambique. Ele estava com amigos na beira do lago do Parque Arnulfo Fioravanti, que fica atrás do Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, na tarde desta quarta-feira (17), quando tentou atravessar a nado e acabou se afogando.

Os mergulhadores encerraram os trabalhos no final da tarde de ontem após horas tentando encontrar a vítima. Policiais militares ambientais auxiliaram a ação.