Na final da trade do último domingo (23) um adolescente de 15 anos foi encontrado com um ferimento a bala na cabeça em Dourados. O jovem foi encontrado por populares caído na Rua Dom Pedro I, no Jardim Monte Líbano.

De acordo com o site Dourados News a vítima foi identificada como Fabrício Laureano Câmeras, que teria saído de casa após receber uma ligação. E horas depois, populares o encontraram caído com o feirmento de bala na cabeça.

Fabrício foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital da Vida, mas na madrugada desta segunda-feira (24), não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.