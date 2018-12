Joaquim Mendes de Castro, 40 anos, assassinado na sexta-feira (14), em Dourados, pouco tempo depois de deixar a prisão teria tentado separar uma briga entre a companheira e o filho dela.



De acordo com informações do site Dourados News, ele teria deixado a prisão por volta das 15h40 e por volta das 16h20 chegado na casa, situada na rua das Figueiras, comunidade conhecida como Estrela do Sul.



O filho da mulher de 17 anos chegou ao local e conforme contou a mulher aos policiais, uma briga foi iniciada com ela por conta de uma dívida de R$ 30 referente a marmitas.



A vítima se encontrava no interior da casa e ao ouvir a discussão se aproximou para apaziguar a situação. Neste momento, o rapaz teria se apossado de uma faca e golpeado Joaquim.



A vítima foi atingida com dois golpes no peito e quatro nas costas e morreu na hora. Após o ato, o menor deixou o local. O nome da mãe e do rapaz não foram divulgados. Não há informações se o autor foi apreendido.