David Teófilo Jure, 41 anos, morto na última quinta-feira (15) com dois tiros no peito, em Corumbá, tinha passagem por tentativa de estupro.

De acordo com o site Diário de Corumbá, a ficha da vítima na polícia contem ainda passagens por furtos, roubos, violação de domicílio, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, ameaças, pertubação da tranquilidade e lesão corporal dolosa.

A vítima foi encontrada na quinta com duas perfurações no tórax, inconsciente e com dificuldades respiratórias. David chegou a ser socorrido, mas morreu logo após dar entrada no hospital.