Nesta quarta-feira (19), na MS-473 um acidente entre um trator e uma moto CG Titan deixou um ferido.

O acidente foi na rodovia que liga Nova Andradina ao município de Taquarussu, e de acordo com informações do site Nova News, o trator estaria voltando para uma usina a qual presta serviços terceirizados, quando por motivos a serem apurados, a motocicleta, com placas de Cosmópolis (SP), colidiu na parte traseira da máquina.

O Corpo de Bombeiros, uma equipe de enfermagem do município de Taquarussu e a Polícia Militar atenderam a ocorrência.O condutor da motocicleta sofreu várias faturas e foi encaminhado pelo militares ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, em Nova Andradina.