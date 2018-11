Ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) terminou com pouco mais de meia tonelada de maconha apreendida na BR-463, entre os municípios de Dourados e Ponta Porã.

De acordo com a ocorrência, por volta de 19h30 as forças de segurança realizavam fiscalização no Posto Pacuri e tentaram a abordagem de um Fiat Pálio prata. O motorista não obedeceu à ordem de parada, jogou o veículo em direção aos agentes e iniciou fuga. No momento, a rodovia apresentava grande movimentação e o traficante conseguiu abandonar o veículo em meio a um canavial.

A polícia encontrou o carro e em vistoria, apreendeu em vários tabletes de maconha, totalizando 561 quilos.

O Pálio e o entorpecente foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.