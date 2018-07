A intenção era impedir a fuga do rapaz com a motocicleta roubada

Na manhã da terça-feira (24), um suposto assaltante foi ferido a tiros quando tentava roubar uma moto, em Ponta Porã.

Segundo informações do Ponta Porã Informa, uma mulher teve sua moto roubada e desesperada pediu ajuda para as pessoas que por ali passavam. Foi aí que um motorista efetuou um disparo de arma de fogo contra o homem que estava com a moto, com o intuito de impedir sua fuga.

O rapaz, identificado como o paraguaio Valério Ramirez, 21 anos, foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional acompanhado de policiais militares.

Informação dão conta de que Valério estava acompanhado de outro homem quando teria praticado o crime, mas esta outra pessoa teria conseguido fugir.