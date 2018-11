Rapaz realizou o teste do bafômetro que constatou 0,59mg/l de álcool no sangue

No início da manhã desta sexta-feira (16) policiais militares faziam rondas na região da Santa Casa, quando tiveram que acordar um rapaz de 27 anos que dormiu dentro do carro. Como se não bastasse, ele deixou as luzes acesas e o carro parado na pista do meio da rua Treze de Maio, no centro de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso inusitado aconteceu às 5h15, quando os policiais avistaram um carro Peugeot 208 que estava parado, e mesmo com o sinal semafórico verde, o rapaz identificado como Divino Lugnani Nunes da Silva, não saia do lugar, ao se aproximarem, foi constatado que ele havia dormido ao volante com o carro ligado e as portas travadas.

Os militares tentaram acordá-lo por mais de cinco minutos, e depois de várias tentativas ele acordou e saiu do carro, visivelmente embriagado. Questionado, Divino disse que havia saído de uma balada, e que havia ingerido cerca de seis latinhas de bebidas alcoólicas, e que havia parado para urinar, quando acabou dormindo dentro do veículo.

A policia de trânsito foi acionada, e o jovem realizou o teste do bafômetro que constatou 0,59mg/l de álcool no sangue. Uma pessoa habilitada foi chamada para retirar o carro do local e o autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.