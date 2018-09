Um homem bêbado, de 31 anos, foi preso, na manhã de domingo (16), após invadir um posto de combustível, na rua Sebastião Vaz, em Ivinhema.

De acordo com informações do Nova News, os policiais foram acionados pelo proprietário do posto, onde foram informados que um veículo havia atingido uma de suas bombas de combustível e ainda atingido a conveniência.

No local, os militares encontraram o condutor do veículo, sendo carregado pelo pai, em visível estado de embriaguez. O homem apresentava dificuldade para caminhar e exalava forte odor de bebida alcoólica.

Já o veículo estava parado no meio do pátio do posto, com uma das bombas de combustível arrastada até a parede de vidro da conveniência, tendo quebrado e transfixado uma parede, parando no interior da loja, completamente destruída.

Os policiais observaram, através das filmagens do sistema de câmeras do posto, que o veículo, assim que passou pelo estabelecimento, efetuou uma manobra fazendo um retorno invadindo o pátio do posto, onde colheu a bomba de combustível e a empurrou até a parede da conveniência. Logo após, deu marcha ré na tentativa de evadir-se do local.

Dentro do carro havia uma lata de cerveja vazia. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado até o Hospital Municipal, onde o médico plantonista atestou a embriaguez e confeccionou o laudo de exame de constatação clínica e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.