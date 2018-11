Um homem ainda não identificado fugiu após capotar um carro na Rodovia BR-163, em Nova Alvorada do Sul, na tarde deste domingo (18).

Segundo o apurado, o veículo, Ford Scort, com placas de Ubatuba-SP, seguia pela rodovia sentido Campo Grande, quando por motivos desconhecidos o condutor perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, capotou e caiu em um lago com as rodas pra cima às margens da rodovia.

O motorista abandonou o veículo e fugiu do local. Após o acidente o Corpo de Bombeiros do município foi acionado, porém ao vistoriarem o perímetro os bombeiros não encontraram nenhuma possivel vitima.

Dentro do carro foi localizado diversos engradados de bebidas alcoólicas. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local fazendo os levantamentos, o veículo foi guinchado pela CCR MSVias e levado para o pátio da PRF.

Até o momento não há informações sobre quem seria o condutor do veículo e por qual motivo o mesmo teria se evadido do local.