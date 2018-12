O condutor perdeu o controle do veículo quando diminuiu a velocidade próximo ao radar na rodovia

Nesta segunda-feira (3), um homem de 50 anos capotou seu veículo na Br-262, após perder o controle do carro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor apresentou apenas escoriações nos braços e recusou ser transportado ao Pronto Socorro.

Segundo ainda o motorista, ele perdeu o controle do veículo quando diminuiu a velocidade no radar existente próximo a entrada do Urucum.