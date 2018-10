Motorista do veículo não se atentou que a viatura estava passando, foi onde aconteceu o acidente

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma viatura do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (17) deixou o condutor do veículo e uma criança de 10 anos com ferimentos leve devido o impacto.

O trânsito no local ficou um pouco congestionado, mas a polícia de trânsito organizou o fluxo de veículos.

Conforme um dos militares dos Bombeiros que estava dentro da viatura, a ambulância trafegava pela rua Santo Ângelo quando, no cruzamento com a avenida Mascarenhas de Moraes, o veículo acabou avançando e não foi possível evitar o acidente.

De acordo com o sargento Manoel Nunes Nóia do corpo de bombeiros o motorista do veículo não se atentou que a viatura estava passando, foi onde aconteceu o acidente.

O condutor do carro de passeio disse que ouviu a sirene, mas não sabia da onde vinha. Os militares estavam indo em um acidente com todos os sinais sonos e luminosos ligados, mas com o acidente, uma outra viatura foi encaminhada para o bairro Nova Lima, onde eles estavam se deslocando.