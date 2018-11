Equipe de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar socorreu por volta das 15h de quinta-feira (15) uma vítima de acidente de trânsito ocorrido no cruzamento das ruas Bahia e Marechal Floriano, no bairro Guarani, em Corumbá.

O rapaz de 22 anos que conduzia um Volkswagen Gol e apresentava sinais de embriaguez, teve escoriações no ombro direito e lesão no rosto depois de colidir o carro na traseira de um caminhão que estava estacionado. Muro e portão de uma residência também ficaram danificados na colisão.

Testemunhas relataram aos militares que momentos antes, o motorista do carro havia colidido contra uma caminhonete e na fuga acabou batendo na traseira do caminhão.