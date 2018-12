Neste sábado (1º), um motorista de aplicativo, de 32 anos foi rendido, amarrado e jogado em uma mata na saída de São Paulo. Os bandidos estavam armados e levaram o veículo do condutor.

Conforme boletim de ocorrência, o homem relatou que por volta das 2h40 do sábado, recebeu chamada de uma mulher para buscar passageiros e, chegando ao local, se deparou com um rapaz alegando que a mãe dele teria feito a solicitação. Em seguida, o suspeito entrou no banco traseiro e disse para a vítima seguir, para pegar o irmão dele que estava esperando logo adiante.

Na quadra seguinte, o segundo suspeito embarcou, sacou um revólver calibre 38 e anunciou o roubo dizendo: "toca até uma estrada de chão". Perto dali estava o terceiro indivíduo, parado no mato. Quando o motorista estacionou o veículo, este suspeito que esperava no local cobriu o rosto dele com um saco plástico, o amarrou pela mãos e o colocou no banco de trás do carro.

O primeiro rapaz que havia recebido a vítima assumiu a direção. O tempo todo eles perguntavam se o Fiesta tinha rastreador e se a vítima era da polícia. Em seguida, abandonaram a vítima perto de uma empresa de engenharia localizada na Avenida Gury Marques e fugiram. O motorista conseguiu se soltar e pediu ajuda em uma chácara, onde acionou a Polícia Civil. O caso é investigado.