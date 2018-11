Na madrugada de quinta-feira (22), uma carreta roubada em Tatuí (SP) foi recuperada pela Polícia Militar, depois do motorista bater em um posto de combustível no distrito de Nova Casa Verde, próximo a Nova Andradina.

Segundo informações do site Nova News, a guarnição fazia rondas nas imediações do posto de combustível, quando o condutor da carreta entrou no pátio do local. Ao perceber a presença dos militares, o motorista acabou colidindo o veículo contra uma das bombas de abastecimento.

Após o acidente, o homem tentou fugir, porém, os policiais o interceptaram. Durante vistoria na cabine, foi encontrada uma carteira com documentos e um talão de cheques em nome de uma pessoa que não era o condutor.

Questionado, o motorista entrou em contradição e acabou confessando que a carreta havia sido roubada em Tatuí (SP) e que receberia R$ 5 mil para levá-la até Ponta Porã, sendo que o contratante estava monitorando seu deslocamento através de um aplicativo de mensagens.

Em contato com a PM do Paraná, estado onde o proprietário do veículo reside, foi possível comunicar o ocorrido a esposa do dono da carreta. Minutos depois, o dono do veículo entrou em contato com sua esposa relatando que havia sido sequestrado e roubado, mas, que já estava em liberdade e estaria em uma chácara na cidade de Tatuí, onde foi pedir ajuda. Os militares constataram que as características de um dos autores do roubo era a mesma do condutor.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi entregue juntamente com o veículo na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para as devidas providências.