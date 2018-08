No início da tarde de terça-feira (14), um homem foi preso, por uma das equipes de radiopatrulha do Pelotão de Caarapó, após ser flagrado com quase 2,5 toneladas de maconha em um caminhão carregado de fertilizantes.

Segundo informações do Dourados News, a prisão do motorista, Rodrigo Almada Costa, de 26 anos, morador de Ponta Porã, e a apreensão da droga, aconteceram depois que Centro de Operações de Segurança (Ciops), de Dourados, recebeu uma denúncia sobre o transporte.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a denúncia relatava que um caminhão de fertilizante estaria em um posto de combustível da cidade de Caarapó, e que nele poderiam estar uma grande quantia de drogas.

Os policiais foram então até o local indicado e abordaram o caminhão, com placas de Chapadão do Sul. Durante vistoria ao compartimento de carga, os agentes encontraram vários fardos de maconha e meio a carga de adubos.

Após pesagem, a droga totalizou 2.438 kg. Para que o ilícito fosse retirado dos fertilizantes, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros que equipou os policiais com máscaras.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Caarapó, onde Rodrigo foi autuado por tráfico de drogas.