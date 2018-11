Na madrugada deste domingo (4), um homem de 55 anos foi preso depois de causar um acidente na rua Ricardo Brandão, em frente a Câmara Municipal de Campo Grande. O condutor, que estava bêbado, se recusou a ir com os militares até a delegacia e os ameaçou dizendo que conhecia a Inteligência da PM, e era influente entre coronéis, deputados estaduais, governador e até seria membro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Segundo o boletim de ocorrência, a testemunha disse que trafegava na via com um veículo Gol, quando passou em frente a Casa de Leis e sentiu uma colisão na traseira do carro. O condutor causador do acidente estava em um veículo Land Rover Evoque, e apresentava sinais de embriaguez.

A polícia militar foi acionada e ao chegar houve a constatação de que o motorista estaria embriagado, apresentando forte odor etílico e cambaleando. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia, onde foi constatado 0,55 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

O condutor que estava agressivo recebeu voz de prisão e neste momento ameaçou os policiais dizendo que era influente, membro daAgência Brasileira de Inteligência (Abin) e conhecia coronéis da PM e até autoridades políticas como deputados estaduais e o próprio governador, e que tomaria as providências necessárias contra a equipe policial.

Diante dos fatos, o condutor foi detido e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, onde o boletim de ocorrência fora lavrado.