A vítima teve traumatismo craniano e fratura exposta no fêmur

Um motorista ainda não identificado atropelou um ciclista na BR-163 e fugiu sem prestar socorro. O caso ocorreu ás 21h de domingo (2), na Vila São Pedro, distrito de Dourados.

Levi Gonçalves Daniel estava trafegando em uma bicicleta quando foi atingido. Com a violência do impacto ele bateu contra o para-choque do carro e caiu na pista.

Segundo o site Dourados News, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi até o local e realizou o socorro à vítima. Levi aparentava traumatismo craniano, possuía fratura exposta no fêmur e teve a mão direita amputada. Ele foi encaminhado ao Hospital da Vida em estado gravíssimo.

Pela placa, HRE-8928, a polícia identificou um GM Corsa Wind, de Batayporã. O caso segue investigado e em breve o motorista deve ser identificado para responder na Justiça pelo crime de trânsito.