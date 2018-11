Na noite deste domingo (19), um motorista não identificado perdeu o controle de um veículo Gol, cor vermelho, placas HQF 9430, de Nova Alvorada do Sul, bateu em um Honda Civic que estava parado em frente a uma pizzaria, no centro de Rio Brilhante e em seguida capotou ficando com as rodas para cima. Além do condutor estava no veículo uma mulher, porém ambos não se feriram gravemente.

O dono do Civic informou que estava na pizzaria quando ouviu um barulho alto e quando olhou viu o Gol capotado.

“Graças a Deus ninguém teve ferimentos graves e tenho seguro do meu carro”, disse o proprietário do Honda. O carro dele foi atingindo na parte de traz.

Com auxílio de uma caminhonete da Secretaria de Infraestrutura, o carro foi retirado da via e levado até o estacionamento de um supermercado ao lado