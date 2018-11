Na madrugada deste sábado (10), um motorista, de 30 anos, sofreu acidente , na Avenida Campo Nobre, em ampo Grande. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o condutor estava sem o cinto de segurança e, com o impacto, sofreu um traumatismo no tórax.

Ainda de acordo com os militares não dá para saber se ele estaria embriagado ou se dormiu ao volante do carro, um VW Gol. Devido a dinâmica do acidente, não há envolvimento de outro veículo.

A força da batida fez com que o corpo do rapaz fosse projetado para frente e causou traumatismo no tórax e também na cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa.