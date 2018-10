O Ministério Público de Três Lagoas investigava denúncias de que a idosa Helena Chagas da Costa (77) sofria maus-tratos por parte da filha, a técnica de enfermagem, Cintya Chagas Costa, de 45 anos, quando policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG), descobriram o corpo enterrado no quintal da casa, localizada no bairro Set Sul.

De acordo com informações, o caso foi registrado como homicídio simples e ocultação de cadáver. Os investigadores compareceram na residência após um pedido do promotor José Tavares Roberto de Souza que investigava a situação de maus-tratos. Devido às suspeitas, os policiais investiram em buscas no local até encontrarem o corpo enterrado. A acusada, filha da vítima foi presa no final da tarde de segunda-feira (22), depois de confessar o crime.

Em entrevista ao JD1 Notícias, o Delegado responsável pelo caso, Ailton Pereira, afirmou que Cintya enterrou a própria mãe, no quintal da casa onde moravam no dia 3 de outubro, porque segundo ela,“entrou em estado de choque” quando viu a idosa morta, por esse motivo, a enterrou e não acionou a polícia.

A acusada que morava junto a mãe há nove meses em Três Lagoas, teria emprestado uma enxada de um vizinho e enterrado a idosa, sem ajuda de terceiros. Ela ainda teria registrado o desaparecimento da mãe após o ocorrido.

O delegado deve ouvir outros familiares da idosa e o inquérito ainda está sendo concluído. O corpo da vítima foi exumado e um laudo com a causa morte deve ser expedido nos próximos dias.

Cintya será autuada por ocultação de cadáver, após as investigações ela também poderá responder pelos crimes de homicídios e maus-tratos.