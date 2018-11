De acordocom a representação protocolada no Ministério Público Federal (MPF), duas crianças indígenas que trafegavam de bicileta, no dia 13 de novembro foram atropeladas por uma camionete na estrada que dá acesso à aldeia Mãe Terra, localizada na terra indígena Cachoeirinha, em Miranda. Segundo ainda o registro, o condutor fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Com isso, o MPF requisitou à Delegacia de Polícia Civil de Miranda instauração de inquérito policial para apurar a prática de crimes relacionados ao atropelamento das duas crianças indígenas. As crianças sofreram ferimentos no rosto, ombros, braços e pernas. No dia seguinte ao atropelamento, o advogado do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) Anderson Souza esteve na delegacia de Polícia Civil do município para registrar boletim de ocorrência. O servidor da delegacia se negou a fazer o registro afirmando que não seria possível registrar a ocorrência, pois as vítimas não sabiam indicar quem as atropelou ou a placa do veículo.

Além de requisitar a instauração de inquérito policial, o MPF também encaminhou cópia da requisição ao Ministério Público Estadual (MPE), para conhecimento e adoção de eventuais providências.