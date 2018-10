Eles seriam usuários de drogas e as brigas seriam frequentes, mas nunca havia chegado nesse ponto

Na noite de ontem por volta das 23 horas, um casal havia acabado de sair de um bar aqui da região do Guanandi que fica na região sul de Campo Grande, onde eles haviam ingerido muita bebida alcoólica.

Foi quando eles decidiram ir embora, e quando eles estavam descendo a rua Graúna, os dois começaram a discutir por ciúmes e a poucos metros de chegar em casa, quase na esquina da sua casa, Iris Kamila Souza de Arruda, de 30 anos acabou desferindo dois golpes com uma garrafa de vidro em seu companheiro Adão Miguel Rocha da Costa, um dos golpes acabou acertando a cabeça e o outro o pescoço.

Um vizinho que não quis se identificar, eles seriam usuários de drogas e as brigas seriam frequentes, mas nunca havia chegado nesse ponto.

Quando a polícia chegou ao local, Iris desse que teria sido outra pessoa que deixou ele naquela situação, mas uma testemunha que viu toda a ação informou à polícia o que havia acontecido, foi o momento que a autora acabou confessando o crime.

Mas em depoimento a polícia, Iris alegou legítima defesa, ela relatou que seu companheiro havia agredido ela primeiro, usando uma pedra, e ela acabou caindo no chão, foi o momento que ela quebrou a garrafa e o atacou.

A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde e está em estado grave, mas a vítima já é conhecida da polícia, ele já foi autuado por tráfico de drogas no ano passado, ele teria uma audiência no próximo dia 25, mas acabou fugindo do local que estava sendo atendido.

A autora foi autuada em flagrante e responderá por homicídio simples na forma tentada e o caso foi registrado na delegacia de pronto atendimento comunitário da Vila Piratininga.