Na tarde de quinta-feira (23), uma mulher em um acesso de raiva atacou o prédio da Prefeitura Municipal de Nova Andradina com um machado. Ela se descontrolou depois que foi decretado luto oficial pela morte do secretário de finanças, Walter Fernandes, e por isso as atividades foram paralisadas em órgãos do município.

Segundo o site Nova News a Polícia Militar (PM) precisou intervir para conter a mulher de 38 anos, que foi flagrada com um machado na mão ‘atacando’ as portas de vidro do prédio da prefeitura.

No local, os policiais encontraram a acusada visivelmente descontrolada e esbravejando com um machado na mão. Os PMs começaram a negociar com a mulher e, em um momento de desatenção da agressora, a equipe conseguiu imobilizá-la e tomar o machado.

Ela precisou ser algemada devido ao seu descontrole e resistência à ação policial para posteriormente ser entregue na Delegacia de Polícia. A ação com o machado resultou em 16 vidros quebrados na fachada da prefeitura.