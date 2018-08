Na manhã de quarta-feira (22), uma mulher caiu no golpe do bilhete premiado ao receber uma ligação dizendo que havia sido sorteada pela Lotaria Federal com o prêmio no valor de R$ 28,180 mil, em Campo Grande.

De acordo com a ocorrência policial, o estelionatário ligou para a vítima, Glaucevania Nascimento de Souza, 30 anos, pedindo para retirar um saldo de sua conta bancária e informar o valor em dinheiro que lá havia. Glaucevania disse que estava com o saldo negativo e diante dessa informação, o interlocutor lhe disse que teria de efetuar um depósito no valor de R$ 180,50.

Em seguida, ele solicitou outro depósito no valor de R$ 590,50, dizendo a ela ser necessário para poder retirar o prêmio. A vítima efetuou esses dois depósitos na conta em nome de Maria Jocilene Oliveira da Silva, em uma agência bancaria localizada em Maranguape - CE.

Em nova ligação, o autor pediu novos depósitos em contas diferentes. Ele socicitou R$ 1,5 mil, alegando que seria para cobrir o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), na conta em nome de Gilzelia Paiva P Saraiva, em uma agência de Limoeiro do Norte - CE.

Outros três depósitos, nos valores de R$ 95,00, R$ 1.400,00, R$ 1.000,00, foram solicitados sob a alegação de que era para liberar o valor do prêmio que foram depositados, sendo que os dois primeiros valores foram depositados na conta, em nome de Lidiane Souza D. Silva e o ultimo valor na conta em nome de Maria Jocilene Oliveira da Silva, sendo ambos clientes da Agência de Maranguape - CE.

O autor ainda solicitou novos depósitos, mas não foi atendido, quando Glaucevania percebeu que foi vítima de um golpe. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande e será investigado.