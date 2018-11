Uma mulher identificada pelo nome de Rosa Oliveira, cometeu suicídio por enforcamento com uma corda, na residência onde morava, na Rua Antônio Maria Coelho, no distrito de Montese. O fato foi percebido no início da tarde deste sábado (10).

Uma ambulância foi acionada que esteve no local dos fato mas quando chegou nada pode ser feito pois a mesma já estava sem vida. Populares acionaram a polícia militar que está no local preservando a cena, até a chegada da perícia técnica que está vindo para o local.

Não se sabe o motivos que levou Rosa a tirar a sua própria vida, a mesma é era casada e tem um casal de filho, sendo um especial.

O corpo de Rosa será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, onde será submetido à autópsia, para depois ser liberado para sepultamento.