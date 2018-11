Mulher de 26 anos é encontrada morta na manhã desta terça-feira (13) na rua Atenas, Jardim Inápolis, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 10h20 e a vítima estava com várias perfurações pelo corpo.

Segundo informações, a mulher voltava da escola onde teria buscado a sua filha de 9 anos, quando o autor passou de carro e a viu, desceu do carro e começou a golpea-la. A criança saiu correndo e gritando por socorro. Aline foi degolada em frente de sua filha.

Aline era usuária de drogas e tinha passagens por roubo em 2015 e teria ajudado na morte do idoso Gabriel Ricaldes, 74 anos. Segundo informações do delegado Dmitri Erik Palermo ao JD1 Notícias, ela teria facilitado a entrada de Osnei de Carvalho Moreira na casa do aposentado, que foi encontrado morto, amarrado em cima de uma cama, no dia 30 de setembro.

Osnei foi morto em confronto com a polícia, ele era o acusado de ter matado o policial militar Gilberto Biano Mendes Valiente, 34 anos, no Núcleo Industrial. Ele ainda teria sido identificado como o autor do assassinato do idoso.

Ainda segundo informações da Polícia o autor da morte de Aline seria o filho de Gabriel Ricaldes. Policiais fazem buscas na tentativa de localizar seu paradeiro.