Nesta segunda-feira (22), Angélica de Souza,24 anos teve seu carro danificado e ainda foi agredida por um motorista que teria ficado irritado com uma batida entre dois automóveis. O fato aconteceu na Rua da Divisão, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher contou que transitava com seu veículo com a placa QIE-7687 e sinalizou que iria virar a esquerda quando o outro veículo placa HTA-3365 que também estava a sua esquerda tentou fazer a conversão. Então o condutor do veículo teria ficado irritado após a vítima não ter dado preferência para ele entrar na via primeiramente.

Sem ter a preferência cedida pela mulher, o homem teria jogado o carro dele contra o veículo da vítima e uma colisão acabou acontecendo. Com a batida, o suspeito desceu de seu automóvel e jogou um objeto contra o para-brisa do carro da vítima.

Mesmo após toda confusão, o homem passou a gritar e agrediu a jovem com socos e tapas, conforme consta no registro policial. Depois das agressões, populares teriam interferido evitando que as agressões continuassem. Logo em seguida o suspeito fugiu.

A vítima adianta que teve um prejuízo de aproximadamente R$10 mil. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Piratininga.