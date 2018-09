Mais uma mulher foi ameaçada em Mato Grosso do Sul, dessa vez o caso aconteceu em Três Lagoas. A dona de casa de 50 anos é casada com o autor de 64 anos, e não possui filhos em comum com ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, o marido da mulher é alcoólatra, e quando ingere bebidas alcoólicas fica agressivo e passa a falar alto, intimidando a vítima, o autor ainda quebrou vários objetos da residência.

Em depoimento à polícia, a vítima relatou que seu marido disse “hoje você sai dessa casa, se não eu te mato”, e que foi ameaçada com palavra, mas nunca foi agredida pelo companheiro. Ela disse ainda que ele é uma pessoa boa, e que só quando bebe é que fica agressivo.

O delegado orientou ela sobre as medidas protetivas de urgência, mas a vítima não achou necessário e que queria apenas registrar o que havia acontecido.