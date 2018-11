Uma mulher moradora do bairro Jockey Clube, acabou denunciando o ex-marido por recebimento de notas falsas após ser ameaçada por ele nesta terça-feira (20) em Campo Grande.

As informações constam que o ex-convivente identificado apenas como Jorge Henrique teria comunicado a mulher que ficaria em sua residência aguardando uma encomenda chegaria pelo correio. Os dois acabaram discutindo devido a recusa da mulher em deixar que o ex permanecesse no imóvel.

Jorge saiu da casa com o carro da mesma e disse que venderia o veículo caso ela não entregasse o tal pacote.

Depois disso, a encomenda chegou e ao abrir o envelope a mulher se deparou com dezenas de notas de dez reais falsas.

Ela acionou a polícia militar via 190 e entregou as notas que somaram R$ 1300,00. O pacote saiu do estado do Piauí e o envelope com as notas foram entregues a Polícia Federal. Até o momento o suspeito não foi encontrado.