Na noite deste domingo por volta das 21h30, um casal foi vítima de um atentado, no bairro Caiobá, aqui na capital, Rita Helena Ivanhes Martinez, de 43 anos, acabou morrendo depois de ser baleada com um tiro no maxilar e o marido dela, Wagner Cardoso belga ficou gravemente ferido com um tiro que acertou na costa e atravessou no pescoço.

De acordo com a sogra da vítima de 63 anos, seu filho e sua nora eram recicladores, e eles haviam trabalhado a tarde toda e tinham terminado de capinar um quintal na região, quando estavam voltando para a casa onde eles moram, acabaram sendo baleados e muito emocionada pede justiça.

Wesley Neres presidente da associação dos moradores do bairro relatou que ouviu os disparos e foi se esconder, quando uma das vítima apareceu pedindo socorro, e que quando chegou no local do crime, a vítima ainda estava com vida, e que tentou ajudar a mulher mas ela acabou morrendo no local.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta teriam sido os autores dos disparos.

Vagner é usuário de drogas e já teria cumprido 2 anos de detenção por ter matado o assassino do pai dele, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.