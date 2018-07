Uma mulher de 48 anos foi atingida por um portão de elevação por volta do 12h30 desta quinta-feira (26), na rua Barão do Rio Branco no centro de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, Maria de Jesus da Silva de 48 anos, relatou aos policiais que passava pela rua, quando um portão de elevação da loja Casas Bahia estava erguendo e atingou sua testa. A vítima desmaiou e um cliente a ajudou a se levantar, ofereceu água e a levou para o sofá dentro do comércio.

A vítima informou aos policiais que estava deitada no sofá, quando funcionários teriam ido perguntar o que teria acontecido. Ela disse que um morador de rua viu a batida no portão e que não foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros.