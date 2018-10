O suspeito atingiu as vítimas com golpes de faca e pauladas

Francisco José de Morais, de 40 anos, foi preso na noite desta terça-feira (9), após tentar matar a ex-namorada, Cristiane dos Santos Silva, 40 anos, a golpes de faca e pauladas em Rio Brilhante. O atual namorado da vítima, Luiz Carlos Alves de Assis, de 42 anos, também foi agredido.

De acordo com a Polícia, Cristiane e o namorado estavam juntos na residência do casal, localizada na rua Tancredo Neves, próximo a casa de Francisco, e onde começaram as agressões. Os dois conseguiram correr até a casa de Luiz na rua Expedicionário Hugo Gonçalves, mas não conseguiram evitar os golpes. O suspeito atingiu Luiz várias vezes na barriga, costas, rosto e braço.E a mulher foi atingida no rosto por pauladas.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, Francisco segurava a ex-namorada com a faca encostada no pescoço dela. Foi necessário uma rápida negociação para que o homem soltasse a vítima. O casal foi socorrido ao hospital de Rio Brilhante. Luiz recebeu atendimento, mas foi liberado logo em seguida e Cristiane está em observação. Já Francisco foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa. A faca e um pedaço de madeira foram apreendidas.