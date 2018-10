No final da manhã desta segunda-feira (29) uma mulher de 25 anos foi encontrada morto, em um terreno baldio, no bairro São Conrado, em Campo Grande.

Identificada como Renata Freitas Garcia, era usuária de drogas, e seu corpo foi encontrado por populares atrás de uma carroceria de caminhão, na rua Planaltina.

A polícia foi acionada, apreendeu a arma do crime que estava cerca de um metro e meio do corpo da vítima com marcas de sangue e vai passar pela pericia, para tentar identificar o autor do crime. Ela sofreu uma perfuração no pescoço, apesar da faca ser pequena, estava muito bem afiada.

Renata era usuária de drogas, e desde menor de idade ela começou a colecionar passagens pela polícia, são mais de 23, ela já foi detida por lesão corporal, desacato, tráfico, tentativa de homicídio, entre outras. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido por dívida com o tráfico ou uma vingança.

O caso será registrado como homicídio doloso (com intenção de matar) e será investigado pelo Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil (GOI) e investigadores da 6ª delegacia de polícia.