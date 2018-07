Marinete Santana, 43 anos, foi encontrada morta em uma área de vegetação, com perfurações pelo corpo ocasionado por faca. O caso aconteceu no último domingo (22), no município de Jardim. A suspeita é de que João Victor Cena Mendonza, 27 anos, tenha assassinado a vítima, já que eram ex-namorados e ele vivia fazendo ameaças.

De acordo com o IFato, o jovem não aceitava o fim do relacionado com Marinete e fazia constantes ameaças de morte à vítima. Conforme o site de notícias, ela estava hospedada em um hotel da cidade, pois trabalhava em uma fazenda próxima.

Segundo o site, Marinete foi morta com vários golpes de faca e deixada no local. Ainda de acordo com o IFato, testemunhas reconheceram o suspeito e informaram a polícia local que ele havia sido visto na noite do assassinato, na vegetação onde o corpo da vítima foi achado.

Os policais foram até o local onde o suspeito estava hospedado e descobriram manchas de sangue espalhadas pelo imóvel. João Victor não foi encontrado. O celular de Marinete foi apreendido e o caso segue em investigação.