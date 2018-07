Mulher é esfaqueada após briga com marido

Na noite dessa sexta-feira (20) O desentendimento entre um casal acabou virando caso de polícia, em Bataguassu.

Segundo as informações a que o Nova News, um jovem, de 29 anos, foi preso em flagrante após esfaquear a própria esposa, de 30 anos.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer na Rua Frei Galvão, no Jardim São João, para atender uma ocorrência de esfaqueamento entre um casal. Chegando ao local, os policiais constataram a veracidade dos fatos e encontraram a mulher debruçada ao solo com o rosto ensanguentado, sendo que o autor já havia se evadido do local após a PM ser acionada. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de misericórdia para atendimento médico.

A mulher relatou aos policiais que fazia uso de bebida alcoólica juntamente com seu convivente, momento em que devido ao efeito da bebida ambos passaram a discutir. Segundo ela, o marido a agrediu fisicamente com socos e chutes na região de sua cabeça e corpo, e logo em seguida desferiu um golpe de faca acertando a região frontal lado direito de seu rosto.

Os policiais militares realizaram diligências pelas proximidades e localizaram o autor no local dos fatos na residência de sua genitora. Questionada sobre o ocorrido, o acusado teria confessado a autoria dos fatos e em seguida recebeu voz de prisão ao ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Lá, o agente de plantão descobriu um mandado de prisão em seu desfavor. A faca usada no crime não foi localizada.