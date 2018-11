A vítima estava no estabelecimento quando teria se desentendido com duas mulheres

Uma briga entre mulheres terminou com uma jovem de 20 anos esfaqueada, na madrugada deste domingo (11), em um bar localizado no Bairro Parque do Sol, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no estabelecimento quando teria se desentendido com duas mulheres.

Uma das suspeitas teria desferido um golpe de faca na barriga da jovem que precisou ser socorrida e encaminhada para o posto de saúde do Bairro Aero Rancho. As envolvidas na confusão não foram localizadas até o fechamento desta matéria.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Piratininga.