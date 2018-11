Uma mulher de 29 anos, identificada como Daniele Alencar Viegas, acabou morrendo na noite de domingo (4), depois de se envolver em uma briga e ser esfaqueada, na Vila Nova Capital, em Campo Grande.

A discussão teria acontecido em um bar da região, de acordo com o depoimento do irmão da vítima, Daniele começou a brigar com três irmãs, identificadas como Viviane, Débora e Fernanda. Durante a confusão ela acabou sendo esfaqueada nas axilas e na costela.

A vítima foi socorrida e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Moreninhas, mas devido a gravidade dos ferimentos, Daniele não resistiu e morreu 20 minutos depois.

As três irmãs fugiram do local, e o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.