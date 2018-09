Edith Justino da Silva, 53 anos, foi esfaqueada na perna após de desentender com uma rival. O caso aconteceu na última sexta-feira (31), no município de Coxim. A vítima e a autora estavam ingerindo bebidas alcoólicas.

De acordo com o Edição MS, a Edith estava em uma residência localizada no bairro Mendes Mourão da cidade bebendo, quando acabou se desentendendo com uma rival, que também estava no local. O motivo da confusão seria ciúme.

Conforme o site de notícias, a autora pegou uma faca de desferiu um golpe na perna da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou Edith para o hospital da região.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) também foi acionada, porém, não conseguiu localizar a autora.