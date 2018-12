Começou a ser agredida com socos e chutes pela dupla e logo depois foi arrastada pelos cabelos

Na madrugada desta sexta-feira (14) por volta de 1h30, uma mulher de 38 anos foi agredida após se negar a ter relações sexuais com o seu marido e o cunhado, na cidade de Paranaíba.

O caso aconteceu próximo ao Cras do bairro Jardim América, no centro da cidade, conforme a vítima, os três estavam em uma bar perto da sua residência, ingerindo bebidas alcoólicas, em certo momento, seu marido identificado Eziquiel Lima Ferreira, de 33 anos, chamou para ir embora, quando chegaram na casa, ela percebeu que seu cunhado identificado como Cirilo Lima Ferreira Junior, de 35 anos estava junto, neste momento Eziquiel convidou Cirilo para ter relações com sua esposa.

A mulher negou a ir para cama com os dois, e começou a ser agredida com socos e chutes pela dupla, logo depois foi arrastada pelos cabelos e deixaram a vítima no meio da rua.

Populares acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que realizou o atendimento a vítima que reclamava de fortes dores de cabeça e nas costelas. Ela foi encaminhada para a Santa Casa do município. Até o momento ninguém foi preso.

O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia de Paranaíba, como vias de falo e será encaminhado para a delegacia da mulher da região.