Alba Luz Godoy Chavez, 30 anos, foi morta na tarde de terça-feira (13) na cidade paraguaia Capitán Bado, fronteira com Coronel Sapucaia. Ela foi morta em frente a uma pensão e o pistoleiro que estava em uma moto atirou com uma 9mm acertando Alba com quatro disparos.

Segundo o site Porã News, o marido da vítima, Adib Morel Dutra, 42 anos, foi executado em dezembro de 2017, e ela teria encomendado a morte do assassino.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica apoiados pelo promotor de Justiça Leonardo Cacerez, realizaram os procedimentos de praxe e encaminharam o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML) para posteriormente ser encaminhado à família. Outras hipóteses, além de vingança, não são descartadas.