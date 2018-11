Policiais rodoviários federais prenderam nesta segunda-feira (26), Maria de Fátima Dias Nunes Cardoso, de 31 anos, em um ônibus com drogas. Moradora no Sitioca Ouro Fino, em Dourados, ela seguia para Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

O flagrante ocorreu no posto da PRF no município, no Km-267 da BR-163, às 19h.

Durante abordagem ao veículo, os policiais encontraram na bolsa dela e na mala colocada no bagageiro externo, oito tabletes de maconha, totalizando 12,2 quilos.

Questionada, disse à PRF ter sido contratada para levar o entorpecente até Casa Verde e receberia pelo transporte, R$ 800 reais. Na delegacia, disse que se pronunciaria apenas em juízo. Ela foi encaminhada ao 1º Distrito Policial e autuada pelo tráfico.