A Polícia Militar (PM) apreendeu em Laguna Carapã nesta quinta-feira (29), em posse de Hirislaine Caldas da Silva, 24, moradora no Guajará-Mirim (RO) 35 quilos de maconha. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava no interior de ônibus que saiu de Ponta Porã com destino a Caarapó, quando foi abordada na entrada do município, por volta de 17h30.

Na abordagem, os policiais militares encontraram 38 tabletes da droga na bolsa da mulher. Questionada, Hirislaine disse ter sido contratada para pegar o entorpecente na fronteira e entregar em Campo Grande, pelo transporte ela afirmou que receberia dois mil reais.

Encaminhada à Polícia Civil e autuada em flagrante pelo tráfico de drogas.