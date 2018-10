Durante rondas pela região central na madrugada desta sexta-feira (19), em Dourados, a Polícia Militar realizou a prisão de Maiara Paulina de Souza, 26 anos, moradora no Jardim Canaã III. Ela furtava uma farmácia no momento do flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe trafegava pela avenida Marcelino Pires, quando avistou um homem na frente do estabelecimento. Ao perceber a chegada dos policiais, ele correu, deixando a comparsa para trás. Com ela, foram apreendidos vários objetos e um cofre pequeno usado para guardar moedas, além de uma faca.

Maiara confessou ainda ter praticado outro furto, momentos antes, a uma ótica localizada na mesma via, onde foram levados seis óculos, e de outra empresa do mesmo ramo, na quinta-feira (18). Ela foi encaminhada ao 1º Distrito Policial e autuada pelo crime.