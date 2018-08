Na noite de quinta-feira (9) uma mulher foi presa, após ser flagrada com dois tabletes de pasta base de cocaína, em um ônibus que faz a linha Ponta Porã/Dourados.

Segundo informações do Dourados News, agentes do Canil da Polícia Militar teriam abordado o veículo e encontraram a droga dentro da bagagem de Mariliz Pimentel Candia, que é moradora em Dois Irmãos do Buriti.

Ela confessou ter sido contratada por R$ 400 para pegar o entorpecente em Ponta Porã e entrega-lo em Dourados. Mariliz foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, onde acabou presa por tráfico de drogas.